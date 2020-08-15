РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 авг. В Домодедове разыскивают пропавшего 31 июля 35-летнего мужчину, сообщается на странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Селин Николай Сергеевич, 35 лет, город Домодедово, Московская область. С 31 июля 2020 года его местонахождение неизвестно», - говорится в сообщении.

Рост Селина 170 сантиметров. Он нормального телосложения, у него темно-русые волосы и голубые глаза. Одет мужчина был в джинсовую куртку, темно-синие спортивные штаны, серую футболку и коричневые сандалии.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просят сообщить об этом по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.