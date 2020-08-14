РИАМО - 14 авг. С начала текущего года МЧС насчитало в России 38 аварий с маломерными судами, основными причинами таких происшествий являются опасное маневрирование и превышение скорости, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Крупное судно, имеющее значительное водоизмещение, проходя на высокой скорости рядом со стоящими судами, создает значительные волны. Волны могут повредить другие суда или перевернуть их, а также вызвать падение с них за борт людей», – сказал начальник отдела ГИМС управления безопасности людей на водных объектах МЧС России Андрей Печенин.

Единых правил скоростного режима на воде в России нет, однако у региональных властей имеется возможность ограничивать максимальную скорость движения по водоемам с учетом их особенностей. Нарушение таких правил, несоблюдение требований навигационных знаков, остановка или стоянка судна в запрещенных местах карается штрафом в размере 500-1000 рублей. Кроме того, судовладельцев могут лишить прав на управление маломерным судном на срок до полугода.

«Маломерные суда крайне неустойчивы, поэтому их эксплуатация без спасательного жилета создает необоснованную угрозу для водителя и пассажиров. При этом, как показывает практика, надеть в воде жилет практически невозможно», – напомнили спасатели.