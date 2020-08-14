РИАМО - 14 авг. В подмосковных лесах созрели грибы-слизивики, которые называют «грибами-мстителями», «волчьим молоком» и «ведьминой рвотой», говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.
«Ликогала древесинная представляет собой разновидность плесени, которая паразитирует на гниющей древесине и старых пнях в лесах разного типа. Ее клетки могут десятилетиями пребывать без пищи и воды, как в летаргическом сне», – уточняется в сообщении.
Сначала этот организм, похожий на небольшой плевок, «ползает» в сырых и темных уголках, разыскивая микроскопическую живность. Позднее он «отъедается» и находит себе подходящее место, где «пускает корни» и превращается в статичное грибообразное образование - шарики, напоминающие дождевик. Если на шарик надавить, то из него брызнет жидкость со спорами.
Ликогала древесинная несъедобна. Лесники посоветовали обходить гриб стороной, чтобы не нарваться на его «месть».
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