РИАМО - 14 авг. Департамент здравоохранения города Москвы опубликовал подробные данные о смертности за июль 2020 года, сообщается на сайте ведомства.

«В июле 2020 года в Москве по оперативным данным зарегистрировано 10 773 смертей (на 716 случаев больше, чем в июле 2019). Превышение смертности по отношению к среднеиюльской за последние три года составило 1040 случаев (9658 в 2017, 9483 в 2018, 10 057 в 2019)», – уточнятся в сообщении.

Коронавирус отмечен в 1 706 случаях смерти как основная или сопутствующая причина. Однако число случаев на 50% меньше, чем в июне, и на 68% меньше, чем в мае.

Covid-19 стал основной причиной смерти для 742 человек. Это в два раза меньше, чем в июне 2020 года (1605) и почти в 4 раза меньше, чем в мае (2757). В это количество вошли случаи, когда при отрицательном тесте патологоанатомы выяснили, что причиной для кончины явился коронавирус (141 человек).

964 человека в июле скончались от других причин, однако тест на Covid-19 в этих случаях был положительным. Коронавирусная инфекция при этом оказала существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 466 случаях.

Смертность от ковида в Москве за все время пандемии составляет 2,4%, если учитывать только случаи, Covid-19 – главная причина; 4,9%, если учесть все случаи, где инфекция была главным или сопутствующим недугом.

Количество случаев смерти от коронавируса за первые дни августа на 60% ниже, чем за аналогичный период прошлого месяца.

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