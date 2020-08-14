РИАМО - 14 авг. Употребление меда может помочь укрепить иммунитет и защитить организм от инфекций, сообщил председатель Общества пчеловодов Валерий Капунин.

Мед – это натуральный продукт со множеством целебных свойств: антимикробными, антигрибковыми и антиаллергическими.

«Еще его используют для ускорения заживления ран и регулирования секреции кишечника. Также мед положительно влияет на сердце и повышает выносливость к разным неблагоприятным факторам внешней среды», - сказал Капунин в эфире радио Sputnik.

Специалист добавил, что мед намного полезнее сахара, поскольку уже разложен на фруктозу и глюкозу, а значит, быстрее усваивается.