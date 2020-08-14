РИАМО - 14 авг. В Центральном административном округе Москвы на месте двух демонтированных объектов запланировано новое жилищное строительство в рамках программы реновации, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.
Эти дома отселили свыше 10 лет назад в связи с их аварийным состоянием. Они включены в отселенный ветхий и аварийный фонд Центрального округа столицы, для ликвидации которого долгое время решались имущественные вопросы и подбирались инвесторы.
Три года назад для реализации программы реновации жилищного фонда участки на Бакунинской и Русаковской улицах вошли в адресный перечень кварталов, в которых должно вестись проектирования и строительства «стартовых» домов для обеспечения «волнового переселение» граждан.
На сегодня на Бакунинской улице проектируют новостройки, и готовятся площадки для начала работ. На Русаковской выдано разрешение на строительство «стартового» дома.
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