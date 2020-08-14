РИАМО - 14 авг. В Центральном административном округе Москвы на месте двух демонтированных объектов запланировано новое жилищное строительство в рамках программы реновации, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«Завершился демонтаж двух зданий отселенного ветхого и аварийного фонда на территориях Басманного и Красносельского районов столицы по адресам: улица Бакунинская, дом 60, строение 4 и Русаковская, дом 6. На освобожденных площадках будут построены жилые дома для переселения по программе реновации жителей Центрального административного округа Москвы», – отметил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Эти дома отселили свыше 10 лет назад в связи с их аварийным состоянием. Они включены в отселенный ветхий и аварийный фонд Центрального округа столицы, для ликвидации которого долгое время решались имущественные вопросы и подбирались инвесторы.

Три года назад для реализации программы реновации жилищного фонда участки на Бакунинской и Русаковской улицах вошли в адресный перечень кварталов, в которых должно вестись проектирования и строительства «стартовых» домов для обеспечения «волнового переселение» граждан.

На сегодня на Бакунинской улице проектируют новостройки, и готовятся площадки для начала работ. На Русаковской выдано разрешение на строительство «стартового» дома.