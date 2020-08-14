РИАМО - 14 авг. В прошлом году больше всех в российском правительстве заработал министр промышленности и торговли Денис Мантуров, его доход составил более 586 миллионов рублей, увеличившись с 2018 года почти на 143 миллиона рублей, сообщает kp.ru.

Вторую строчку по объему доходов за минувший год занял вице-премьер Дмитрий Чернышенко, отвечающий за цифровую экономику, культуру, туризм, медиа и связи с дальним зарубежьем. Он заработал 432 миллиона рублей.

«Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев за 2019 год заработал «всего» около 180 миллионов. Годом раньше было 538 миллионов», – говорится в сообщении.

Меньше всех в правительстве за 2019 год заработал министр спорта Олег Матыцин. Его доход составил примерно 935 тысяч рублей.

Данные о доходах и имуществе членов правительства, а также их супругов и несовершеннолетних детей публикуются каждый год в соответствии с действующим в России антикоррупционным законодательством.