РИАМО - 14 авг. После отмены режима самоизоляции Минмособлимуществом согласовано предоставление более 178 земельных участков подмосковным многодетным семьям, для этого администрациями округов подобраны почти 22 гектара земли, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Кроме того, согласованы схемы еще 115 земельных участков, которые в настоящее время формируются для передачи семьям с тремя и более детьми.

«Для последующего предоставления земельных участков многодетным семьям в Раменском округе было изменено целевое назначение участка площадью 18,6 гектара, а в Павловском Посаде – для участка 3,9 гектара. После оформления и межевания земли администрация Раменского округа сможет обеспечить участками более 100 многодетных семей, а в Павловском Посаде – несколько десятков семей», – сказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

С начала июня согласован 21 земельный участок в Истре, 19 – в Егорьевске, 18 участков в Орехово-Зуеве, 17 – в Ступине, 16 – в Солнечногорске, по 13 – в Бронницах и Зарайске, по 11 – в Сергиево-Посадском и Шатуре, 7 – в Дубне, 6 – в Луховицах, по 5 – в Лотошине и Коломенском, 4 участка – в Щелкове.

Согласованы участки для многодетных семей в Богородском, Можайском, Раменском, Одинцовском, Наро-Фоминском, Пушкинском, Рузском, Волоколамском округах, Красноармейске и Кашире.

Схемы для последующей передачи земельных участков семьям утверждены для 12 городских округов. Среди них Домодедово, Орехово-Зуевский, Чехов, Рузский, ЗАТО Молодежный, Луховицы, Коломенский, Шаховская, Можайский, Одинцовский, Зарайск, Волоколамский.