РИАМО – 14 авг. Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин рассказал, что основной причиной задержки выплаты на детей является человеческий фактор, сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам Топилина, в большинстве случаев подававшие документы на выплату россияне уже получили деньги. Но были случаи, когда родителям приходил отказ.

«Например, были случаи, когда в электронном заявлении родители указывали некорректный счет в банке. Получается, что в результате Пенсионный фонд деньги переводил, а банк их возвращал. В такой ситуации получатели выплаты должны сами повторно обратиться и скорректировать данные банка в заявлении», — отметил Топилин.

С 17 августа российские семьи с детьми смогут получить пособие в размере 7,6 тысячи рублей. Новая выплата предназначена для малообеспеченных семей, в которых воспитываются дети от трех до семи лет.