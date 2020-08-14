РИАМО - 14 авг. Межмуниципальный форум добровольцев - смена «Волонтеры Подмосковья» стартовал в регионе в пятницу, он соберет 350 добровольцев со всей Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«Участниками межмуниципального этапа станут руководители, заместители руководителей волонтерских (добровольческих) организаций, потенциальные руководители волонтерских отделений в городских округах, а также активисты волонтерской деятельности», - говорится в сообщении.

Форум поможет молодым волонтерам повысить навыки в сфере добровольчества, а также даст возможность обсудить актуальные вопросы современного волонтерства. Кроме того, добровольцы примут участие в формировании вопросов общественного здоровья и здоровьесберегающей среды.

В рамках форума пройдут мастер-классы и лекции с федеральными экспертами, успешными управленцами, квалифицированными тренерами, заслуженными деятелями науки и искусства, предпринимателями, лидерами общественного мнения и представителями власти.