РИАМО - 14 авг. Примерно 47,5 миллиардов рублей направят регионам Российской Федерации из резервного фонда правительства РФ на дополнительное финансовое обеспечение больниц, Подмосковью выделят 4,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

«Система здравоохранения Подмосковья из-за коронавируса испытывает существенные нагрузки. Конечно, мы оптимизируем расходы, изыскиваем средства на поддержку медицины из регионального бюджета. Безусловно, в такой непростой ситуации федеральная поддержка необходима», – подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что Мособлдума направила дополнительно на сферу здравоохранения примерно 27 миллиардов рублей в апреле. Данные средства были потрачены на ремонт и перепрофилирование медучреждений для лечения больных коронавирусом, на покупку аппаратов для искусственной вентиляции легких; на обеспечение питанием медиков, работающих с ковидными пациентами и закупку для медработников средств индивидуальной защиты.

Кроме того, 17 миллиардов рублей пошли на выплату заработных плат медработникам и доплат тем, кто работает с пациентами с COVID-19.

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