РИАМО - 15 авг. В субботу для пассажиров закрылся участок Сокольнической линии московского метро со станциями «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка», сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«По 19 августа этот участок будет полностью закрыт для пассажиров для продолжения установки на нем современного бесстыкового пути», - говорится в сообщении.

Пассажиры могут пользоваться бесплатными маршрутами КМ и регулярными маршрутами наземного общественного транспорта.

Ограничения необходимы, чтобы провести работы по устройству более 15 километров бесстыкового пути на участке между станциями «Саларьево» и «Коммунарка». К концу августа планируется произвести сварку почти 1,2 тысячи стыков.