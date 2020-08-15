РИАМО - 15 авг. Пятый Московский областной семейный форум «Многодетная Россия» стартует в субботу на базе оздоровительного лагеря «Изумрудный» в Шатуре, говорится в сообщении пресс-службы Общественной палаты Московской области.

«Более 1 тысячи участников будут представлять 56 муниципалитетов Московской области. В форуме примут участие представители государственных и общественных организаций, духовенства, деятели культуры и искусства», — говорится в сообщении.

Основными целями и задачами двухдневного форума являются формирование положительного образа многодетной семьи в обществе и обеспечение диалога исполнительной власти, общества и многодетных семей.

На форуме обсудят существующие вопросы и проблемы с дистанционным обучением, а также рассмотрят новые подходы к взаимодействию с отцами и популяризации отцовства в Подмосковье.

Другой важной задачей мероприятия является выявление новых механизмов поддержки семьи, отцовства и материнства в сложившейся экономической и политической ситуации.

Мероприятие пройдет при поддержке министерства социального развития Московской области и Общественной палаты Московской области.