РИАМО - 14 авг. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев помог предпринимателю избежать переплаты по имущественному налогу, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного бизнес-омбудсмена.

В июле минувшего года к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Подмосковье обратилась предпринимательница из города Белоозерский городского округа Воскресенск по вопросу обоснованности включения коммерческой недвижимости в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость. Самостоятельно решить вопрос у предпринимательницы не вышло.

«С 2015 года налог на имущество организаций стал рассчитываться исходя из кадастровой стоимости. Существуют случаи, когда отсутствие достаточного количества материалов или неточности в расчетах приводят к завышению показателя, и, как следствие, необоснованному увеличению налога. Во избежание переплаты, а порой и разорения, как в данном случае, предпринимателям приходится прибегать к процедуре оспаривания и пересмотра кадастровой стоимости, и, соответственно размера самого налога», – заявил Головнев.

После обращения бизнес-омбудсмен помог достигнуть требуемого результата: распоряжением Минмособлимущества от 31.07.2020 указанный объект недвижимости исключен из перечня на 2020 год. За счет этого налоговое бремя для белоозерского предпринимателя существенно снизится.