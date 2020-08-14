РИАМО - 14 авг. Правоохранители пресекли деятельность группы людей, которых подозревают в незаконном выводе денежных средств за пределы Российской Федерации, они работали как в Московском, так и в других регионах страны, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«По имеющейся информации, злоумышленники, используя расчетные счета подконтрольных организаций, совершали денежные переводы на банковские счета нерезидентов, осуществляющих биржевую деятельность на территориях Киргизской Республики и Республики Казахстан», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что злоумышленники предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы с недостоверными сведениями.

Предполагается, что за рубеж незаконно вывели несколько миллиардов рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело.

«В настоящее время в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан предполагаемый организатор группы», - добавила Волк.