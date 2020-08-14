РИАМО - 14 авг. Московские следователи расследуют уголовное дело по факту торговли людьми организованной группой, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по городу Москве.

«По версии следствия, в начале августа 2020 года житель столицы совместно с соучастниками разработали преступный план с целью незаконного материального обогащения путем продажи людей для занятия проституцией. Приступив к его реализации, мужчина 2000 года рождения при получении денежных средств в размере 750 тысяч рублей, предназначенных за продажу девушки, был задержан», – уточняется в сообщении.

Задержанный написал явку с повинной и полностью признал свою вину. Для него уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас следователи ведут сбор доказательственной базы, а также проводят установление и задержание иных лиц, причастных к совершению данного преступления. Расследование продолжается.