РИАМО - 14 авг. Столичные коммунальщики устранили разлив воды на 8-й улице Текстильщиков в Юго-Восточном округе, сообщается в официальном Twitter-аккануте комплекса городского хозяйства Москвы.

Авария произошла во время проведения гидравлических испытаний в рамках подготовки к отопительному сезону. На место разлива воды были направлены городские службы.

«Разлив воды на 8-й улице Текстильщиков, 15 устранен», – уточняется в сообщении.