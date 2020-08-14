РИАМО - 14 авг. Столичные коммунальщики устранили разлив воды на 8-й улице Текстильщиков в Юго-Восточном округе, сообщается в официальном Twitter-аккануте комплекса городского хозяйства Москвы.
Авария произошла во время проведения гидравлических испытаний в рамках подготовки к отопительному сезону. На место разлива воды были направлены городские службы.
«Разлив воды на 8-й улице Текстильщиков, 15 устранен», – уточняется в сообщении.
На 8-ой улице Текстильщиков произошло разлитие воды во время проведения гидравлических испытаний в рамках подготовки к отопительному сезону.— Городское хозяйство (@infokgh) August 14, 2020
На месте уже работают городские службы.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии