РИАМО - 14 авг. Сотрудники подмосковного ГБУ «СтройЭксперт» не выявили нарушений при проверке строительства доильно-молочного блока около деревни Дубровское в Истре, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

«Доильно-молочный блок расположен на территории предприятия по производству молочной продукции и предназначен для размещения доильной установки, сбора и первичного хранения молока, поэтому является одним из важнейших элементов и основой молочно-товарной фермы. Общая площадь объекта составляет 210,8 квадратного метра», – говорится в сообщении.

С 31 июля по 6 августа работники ГБУ «СтройЭксперт» проверили 13 объектов капитального строительства.