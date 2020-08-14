РИАМО - 14 авг. Упаковочно-распределительный центр для хранения и переработки свежих овощей ввели в эксплуатацию в подмосковных Луховицах, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Центр оснащен уникальной автоматизированной зоной хранения и не имеет аналогов в мире. Инвестором проекта выступил тепличный комбинат «Луховицкие овощи», входящий в группу компаний «РОСТ».

«Ранее между правительством Подмосковья и компанией «Луховицкие овощи» было заключено соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству тепличного комбината. При поддержке регионального Мининвеста компания была включена в программу правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» в целях обеспечения территории комбината газом. В прошлом году была введена в эксплуатацию первая очередь тепличного комбината. На текущий момент компания вводит в эксплуатацию вторую очередь», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Упаковочно-распределительный центр возвели в рамках реализации второй очереди строительства тепличного комплекса по выращиванию овощей в закрытом грунте. На сегодняшний момент суммарная площадь комбината «Луховицкие овощи» под стеклом составляет 40 гектаров. Инвестор продолжает работы по расширению комбината.

На реализацию второй очереди инвестпроекта было направлено более 3 миллиардов рублей. За весь период деятельности холдинга на территории Московской области инвестиции в регион составили более 10 миллиардов рублей. На предприятиях создано свыше 500 рабочих мест.