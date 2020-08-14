РИАМО - 14 авг. На портале mos.ru появится специальный сервис, с помощью которого пользователи смогут переводить пожертвования на реализацию программ адресной поддержки нуждающихся, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На встрече с мэром столицы Сергеем Собяниным сотрудники благотворительных фондов рассказали о позитивном опыте программы субсидирования потребительского спроса «Миллион призов». Участники этой программы могли переводить выигранные баллы на благотворительность. Один балл равнялся одному рублю.

«На самом деле абсолютно понятный простой механизм, где любой желающий участник акции мог пожертвовать бонусные баллы на благотворительность в пользу того или иного фонда. И это было очень своевременно в период пандемии, когда многие наши организации оказались буквально на грани», – сказала исполнительный директор фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» Наталья Соколова.

Она добавила, что помощь неравнодушных людей помогла благотворительным фондам получить дополнительное финансирование в размере 33,9 миллиона рублей. На основе этого опыта благотворители предложили столичным властям создать специальный интернет-сервис.