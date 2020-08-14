РИАМО - 14 авг. С начала 2020 года в медучреждения Подмосковья поступило 20 аппаратов для исследования электрической активности головного мозга с функцией видеомониторинга, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.
В этом году новые электроэнцефалографы поступили в девять областных больниц, в их число вошли Реутовская, Одинцовская, Жуковская и Электростальская больницы.
Новое оборудование уже ввели в эксплуатацию. Для работы на современной медтехнике специалисты прошли соответствующее обучение.
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