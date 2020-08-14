РИАМО - 14 авг. Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов не планирует заниматься политикой после окончания спортивной карьеры, сообщает Газета.ru.

«Насчет политики у меня нет планов. Как спортсмен я не закончился. Хочу довести дело до логического завершения. Главная работа впереди. Все свои силы направляю на спорт», – сказал Нурмагомедов.

По его мнению, «кресло или кабинет» не нужны, чтобы помогать окружающим людям.

На счету Хабиба Нурмагомедова 28 поединков на профессиональном уровне. Ни в одном из них он не потерпел поражения.