РИАМО - 14 авг. В подмосковном Ступине заключили под стражу 33-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве 67-летнего знакомого, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«В мае 2020 года обвиняемый, находясь на территории частного домовладения в деревне Киясово городского округа Ступино, в ходе конфликта с потерпевшим при распитии спиртных напитков нанес мужчине множественные удары руками и ногами по различным частям тела и голове», – уточняется в сообщении.

После смерти пострадавшего преступник вывез его тело в лес и закопал.

Во время допроса подозреваемый сознался в совершении преступления. Расследование уголовного дела продолжается.