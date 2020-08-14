РИАМО - 14 авг. Пришедшее в Московский регион похолодание на следующей неделе сменится 28-градусной жарой, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Прохладный эпизод в столичном регионе, предвестник осени, подходит к завершению. Температура в выходные постепенно начнет повышаться. Следующая рабочая неделя будет теплой, а дождей будет совсем немного. Продолжаем радоваться лету и ласковому августовскому солнцу!» - говорится в сообщении.

В субботу, 15 августа, осадков в регионе не ожидается. Днем в Москве воздух прогреется до плюс 18-20 градусов, по области – до плюс 16-21 градуса.

В воскресенье, 16 августа, прогнозируется погода без осадков. Днем в Москве потеплеет до плюс 21-23 градусов, в Подмосковье – до 18-23 градусов.

В начале новой недели, 17 августа, днем воздух в Москве прогреется до плюс 22-24 градусов, по области – до 20-25 градусов. Во вторник, 18 августа, дневная температура воздуха поднимется до 19-24 градусов.

В середине следующей недели, 19 августа, днем в Московском регионе ожидается до 21-26 градусов тепла, а 20 августа температура воздуха достигнет 23-28 градусов.