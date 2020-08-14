РИАМО - 14 авг. Представители подмосковных организаций и клубов, занимающихся историческими реконструкциями, могут принять участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Моя реконструкция – наша история», говорится в сообщении пресс-службы Росмолодежи.
Конкурс проводят Росмолодежь, Роспатриотцентр и общероссийское общественное движение «Клубы исторической реконструкции России».
Заявку на конкурс можно подать до 26 сентября через личный кабинет пользователя в автоматизированной информационной системе «Молодежь России».
Конкурс проводится в три этапа. Первый этап пройдет с 18 августа по 26 сентября – это подготовка конкурсных работ и заявок, представление конкурсных работ в оргкомитет. Второй этап – с 27 сентября по 14 октября, в этот период будут рассматривать заявки участников и формировать список финалистов конкурса.
С 15 по 18 октября будет организовано и проведено очное представление работ, подведены итоги конкурса, состоится церемония награждения.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии