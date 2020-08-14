РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 авг. Чемпионат по пляжному волейболу городского округа Люберцы состоится 15 и 16 августа на песчаном берегу Кореневского карьера, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«За победу будут бороться 40 команд в следующих категориях: мужская, женская и смешанная. Приходите поддержать спортсменов! Торжественное открытие мероприятия в 10:00», - говорится в сообщении.

Кореневский карьер находится по адресу: поселок Красково, Железнодорожная улица, дом 5.