РИАМО - 14 авг. В России разработали новый самозарядный компактный пистолет «Полоз», который будет предназначен для использования сотрудниками МВД и Росгвардии, сообщает Федеральное агентство новостей.

Оружие создавалось сотрудниками Центрального института точного машиностроения. Новый пистолет предназначен для стрельбы на расстоянии до 50 метров. В нем используются 9х19-миллиметровые пистолетные патроны федеральных органов (ПФО) и патроны 9х19 с пулей со стальным сердечником. В магазин вмещается 15 или 18 патронов.

«Модульная конструкция позволяет производить замену рукоятки без замены основных частей и использовать магазины различной емкости. Он удобен, надежен и неприхотлив в использовании, что крайне важно для сотрудников оперативных служб», – сказал генеральный директор ЦНИИточмаша Альберт Баков.

Пистолет остается в работоспособном состоянии при температурах от минус 50 до плюс 50 градусов. Новое оружие меньше и легче стандартного армейского образца. Его можно носить скрытно.