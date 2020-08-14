РИАМО - 14 авг. Депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала, какие пособия от государства для жителей России сохранятся в сентябре, передает Федеральное агентство новостей.

Весной правительство России увеличило максимальный размер пособия по безработице до величины МРОТ – с 8000 до 12 130 рублей. Бессараб отметила, что этот размер будет сохранен и в сентябре.

«12 130 рублей – это федеральный уровень минимального размера оплаты труда, но он еще зависит от конкретного региона. Так, в Москве такое пособие больше 17 тысяч рублей, а где-то – около 11 тысяч рублей. Его сумма рассчитывается в зависимости от прожиточного минимума в регионе. Эта мера дает возможность поддержать людей, которые потеряли работу в период пандемии», –пояснила Бессараб.

Материальную поддержку в сентябре получат и семьи с детьми. Бессараб перечислила тех, кто сможет получить ее.

«Продолжатся выплаты на детей в размере по три тысячи рублей для тех семей, где один из родителей или оба потеряли работу.

Это идет в дополнение к пособию по безработице. Выплата предусмотрена на каждого ребенка от трех до 18 лет», – сказала Бессараб.

В 2020 году выплачивается пособие «на детей от трех до семи лет», где доход на человека в семье не превышает минимальный размер оплаты труда.

«Кроме того, мы очень надеемся, что правительство решит вопрос с третьей выплатой в размере 10 тысяч рублей на детей до 16 лет», – подчеркнула Бессараб.

Перерасчет пенсий проводится каждый год, последний раз это случилось первого апреля.

«Была добавлена стоимость фиксированной части пенсии и увеличен индивидуальный пенсионный коэффициент. Сегодня пенсия по старости для неработающих пенсионеров составляет сумму выше 16 400 рублей. На следующий год планируется, что эта цифра будет в пределах 17 500 рублей. В среднем пенсия будет расти на одну тысячу рублей в год», – заявила Бессараб.

Кроме того, каждый год пересматривается стоимость пенсионного балла. Работающие граждане могут накопить до десяти баллов, а трудящиеся пенсионеры – до трех.