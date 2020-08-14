РИАМО - 14 авг. Центральному банку России предложили ввести в оборот 300-рублевую купюру с изображением достопримечательностей Екатеринбурга, сообщает Газета.ru.
С инициативой создания новой банкноты выступил депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков.
«Направил обращение в Центральный банк с просьбой выпустить купюру с темой, посвященной Уралу, приурочив выпуск к 300-летию города Екатеринбурга», — отметил Пирожков.
На макете 300-рублевой купюры изобразили цирк, городскую мэрию и дом Н. И. Севастьянова, расположенные в Екатеринбурге.
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