РИАМО - 14 авг. Строительство первой очереди производственно-складского комплекса ПАО «Клинавтотранс» завершат в деревне Першутино подмосковного Клина к концу 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.
«На производстве смогут работать 300 человек. Общая площадь объекта составит 40 тысяч квадратных метров», - сказала министр жилищной политики региона Инна Федотова.
На предприятии планируют производить и хранить упаковочные материалы из бумаги, пластика и полиэтилена. Также на территории комплекса предусмотрят перерабатывающее производство.
Предварительный объем инвестиций в проект составляет 500 миллионов рублей.
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