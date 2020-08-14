РИАМО - 14 авг. Строительство первой очереди производственно-складского комплекса ПАО «Клинавтотранс» завершат в деревне Першутино подмосковного Клина к концу 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«На производстве смогут работать 300 человек. Общая площадь объекта составит 40 тысяч квадратных метров», - сказала министр жилищной политики региона Инна Федотова.

На предприятии планируют производить и хранить упаковочные материалы из бумаги, пластика и полиэтилена. Также на территории комплекса предусмотрят перерабатывающее производство.

Предварительный объем инвестиций в проект составляет 500 миллионов рублей.