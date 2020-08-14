РИАМО - 14 авг. Птицефабрику, расположенную в деревне Михали подмосковного Егорьевска, привлекли к административной ответственности за загрязнение почвы, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Инспекторы эконадзора проверили деятельность ООО «Егорьевская птицефабрика» после жалобы местного жителя.

«Птицеводы действительно складировали на открытый грунт отходы животноводства. <...> Площадка для временного накопления отходов должна иметь твердое покрытие и защиту от осадков», - говорится в сообщении.

За допущенные нарушения птицефабрика была оштрафована на 100 тысяч рублей.

Как пояснили в Минэкологии, отходы птицеводства служат ценным удобрением, но в больших количествах наносят земле ущерб, а также выделяют в воздух вредные для человека оксид азота и аммиак.