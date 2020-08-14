«У кого-то кто-то всегда умирал. Отношусь с пониманием. Это тяжелая утрата. У меня были с ним очень близкие отношения: друг, отец, тренер. Конечно, переживаю. Будет ложью, если я скажу, что мне это не мешает», – сказал Нурмагомедов.