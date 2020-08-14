РИАМО - 14 авг. Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал на пресс-конференции в Москве, как сумел пережить смерть отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, передает Газета.ru.
Отец дагестанского бойца умер 3 июля 2020 года в Москве на 58-м году после осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
«У кого-то кто-то всегда умирал. Отношусь с пониманием. Это тяжелая утрата. У меня были с ним очень близкие отношения: друг, отец, тренер. Конечно, переживаю. Будет ложью, если я скажу, что мне это не мешает», – сказал Нурмагомедов.
Он отметил, что «эти чувства» могут вывести его на новый уровень, сделать сильнее.
Боец подчеркнул, что испытания могут либо сломать, либо сделать сильнее.
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