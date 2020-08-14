РИАМО - 14 авг. В Минобороны РФ предложили засекретить все данные об оборонной сфере, сообщает Газета.ru.

«Инициативой предлагается отнести все данные, которые не являются государственной тайной, к категории конфиденциальной, сделать служебной тайной и охранять ее как семейную, адвокатскую или врачебную тайну», – говорится в сообщении.

Уточняется, что законопроект призван обеспечить защиту служебной информации ограниченного доступа, которая образуется в процессе работы государственных органов.

Закон о государственной тайне не защищает такие данные. Поэтому в СМИ иногда появляется информация о создании военной техники или вооружения.