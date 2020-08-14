РИАМО - 14 авг. Столичная прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства женщины на юге Москвы, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Ранее в квартире на Ореховом бульваре было обнаружено тело женщины 1979 года рождения. Останки находились в пакетах.

«В квартире находился супруг женщины 1972 года рождения, а также малолетний сын супружеской пары 2014 года рождения», - говорится в сообщении.

Мужчину в настоящее время задержали. Ему предъявили обвинение в совершении убийства.

Также столичная прокуратура контролирует соблюдение прав и законных интересов ребенка.

«В настоящее время ребенок находится в медицинском учреждении, его жизни и здоровью ничего не угрожает», - отмечается в материале.