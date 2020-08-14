РИАМО - 14 авг. Ассоциация туроператоров России проанализировала данные туристических компаний и выяснила, что для россиян снизились цены на размещение в турецких отелях, сообщает Газета.ru.

По информации туроператора TUI, на территории Турции на данный момент работают примерно 40% отелей.

«Цена на размещение в них для россиян снижена в среднем по рынку на 20-25%», – говорится в сообщении.

В настоящее время туроператор продал все путевки в Турцию до последней недели августа.

Ранее Россия возобновила авиасообщение с курортными городами Турции, приостановленное ранее из-за пандемии коронавируса.