РИАМО - 14 авг. Пользователи социальных сетей эмоционально откликнулись на известие о смерти популярной певицы, исполнительницы хита «Ягода-малина» Валентины Легкоступовой.

Артистка скончалась в московской больнице после нескольких дней комы. Ранее травмированную певицу обнаружили в собственной квартире, вместе с артисткой находился ее новый муж. Оба супруга были в состоянии алкогольного опьянения.

«Сейчас начнутся догадки и предположения. Сначала сказали, что муж избил, затем упала. Жаль. Совсем еще молодая. Земля пухом», - написала Татьяна Медведева в соцсети «ВКонтакте».

Некоторые пользователи отметили, что запомнили Легкоступову как участницу музыкального телешоу «Три аккорда». Также в соцсетях рассказали, что в свое время «Ягода-малина» была настоящим радио-хитом.

«Совсем молодая! Светлая память и дочери соболезнование!» - прокомментировала Вера Сергеева.

Валентина Легкоступова родилась в 1965 году в Хабаровске. Дебютировала на эстраде в 1985 году, через два года записала свою самую известную песню «Ягода-малина». В 2001 году Легкоступовой присвоили звание заслуженной артистки Российской Федерации.

Певица была замужем три раза. Последним супругом артистки стал яхтсмен Юрий Фирсов, свадьба состоялась около месяца назад.