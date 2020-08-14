РИАМО - 14 авг. До конца августа в Москве планируют нанести «вафельную» разметку на семи перекрестках, говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

«Клетчатая разметка применяется на особенно загруженных перекрестках», - говорится в сообщении.

Сетка, нарисованная на дороге, обозначает границы участка, на который нельзя заезжать на красный сигнал светофора.

Этим летом новые «вафельницы» уже появились у станции метро «Преображенская», а также на пересечении Варшавского шоссе и Большой Бутовской улицы.

До конца лета ее нанесут еще на семи участках, в том числе на Верейской улице, Ореховом бульваре, Бережковской набережной.