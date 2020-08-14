РИАМО - 14 авг. Подмосковные власти стремятся заинтересовать туристов в более частом и продолжительном посещении региона, работа по привлечению отдыхающих ведется по разным направлениям, сообщила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

В интервью РБК Виртуозова отметила, что сегодня лидерами по турпотоку в Подмосковье стали Сергиев Посад и Коломна, при этом в прошлом августе оба города были полупустые.

«Я не питаю иллюзий и понимаю, что люди остались вынужденно, потому что границы долго были закрыты. Теперь наша главная задача — сделать так, чтобы те люди, которые приехали вынужденно, искренне захотели вернуться. Поэтому мы не поднимаем чек, улучшаем сервис, благоустраиваем улицы, поддерживаем предпринимателей в сфере туризма», - сказала Виртуозова.

Она добавила, что в сфере туризма областные власти развивают кластерный подход. Важнейший из кластеров - это «Троицкий путь», который пролегает из Москвы в Сергиев Посад. Не менее популярный кластер — «южный треугольник», в который входят Коломна, Зарайск и Озеры. Еще один туристический кластер формируют Серпухов и Чехов.

«Нам важно увлечь туриста: чтобы приехав в одну точку, он посмотрел то, что рядом, прошел некий путь и остался на несколько дней», - резюмировала Виртуозова.