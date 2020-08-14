РИАМО - 14 авг. Известная российская певица Валентина Легкоступова умерла в московской больнице, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Легкоступова скончалась в больнице после нескольких дней комы», - уточняется в сообщении.

Ранее заслуженную артистку России Валентину Легкоступову, известную по хиту «Ягода-малина», обнаружили в собственной квартире с пробитой головой и многочисленными синяками. Вместе с артисткой находился ее новый муж, супруги были в состоянии алкогольного опьянения.

После обнаружения травмированную певицу госпитализировали в отделение реанимации одной из столичных клиник.

Валентина Легкоступова родилась в 1965 году в Хабаровске. Дебютировала на эстраде в 1985 году, через два года записала свою самую известную песню «Ягода-малина». В 2001 году Легкоступовой присвоили звание заслуженной артистки Российской Федерации.

Певица была замужем три раза. Последним супругом артистки стал яхтсмен Юрий Фирсов, свадьба состоялась около месяца назад.

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