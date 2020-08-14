РИАМО следит за ситуацией с коронавирусом в Московском регионе, России и мире. Мы каждый день собираем актуальную статистику и самые важные нововведения. Читайте сводку за 14 августа.
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|Температура
|+14˚C … +16˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|749 мм рт. ст.
|Ветер
|С 6 м/с
|Температура
|+16˚C … +18˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|749 мм рт. ст.
|Ветер
|СЗ 6 м/с
|Температура
|+22˚C … +24˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|747 мм рт. ст.
|Ветер
|З 6 м/с
РИАМО следит за ситуацией с коронавирусом в Московском регионе, России и мире. Мы каждый день собираем актуальную статистику и самые важные нововведения. Читайте сводку за 14 августа.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
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