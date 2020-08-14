РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 14 авг. В пятницу на конференции Щелковского отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» был избран секретарь местного отделения, им стал глава городского округа Андрей Булгаков, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Я признателен, что мне оказана такая честь моими однопартийцами. Хочу сказать, что я сейчас держу курс на омоложение администрации. Во время пандемии коронавируса многие члены «Молодой Гвардии» не за деньги, а за совесть помогали людям, рискуя своим здоровьем. Это наш кадровый резерв, именно таких людей я хочу видеть в своей команде. Людей бескорыстных, честно работающих на благо округа и общества», - сказал Булгаков.

Выборы проходили путем тайного голосования, подавляющее число делегатов поддержало кандидатуру Андрея Булгакова.