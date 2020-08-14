РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 авг. Жители деревни Полтево подмосковной Балашихи попросили депутата Мособлдумы Тараса Ефимова оказать содействие в развитии дорожной инфраструктуры, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

В пятницу Ефимов в ходе рабочего визита встретился с жителями деревни Полтево. Жители улицы Никольской рассказали депутату, что в деревне проживает более 600 человек, и попросили оказать содействие в организации дорожного движения, отметив, что в последнее время на улице многократно увеличился поток машин. Это происходит потому, что через нее ездят жители ТСН «Николин луг» и «Потешкино» Богородского округа. При этом дорога не приспособлена для сквозного проезда, тротуаров нет.

«Вдоль Полтевского шоссе расположены садоводческие товарищества, продолжается продажа земельных участков и малоэтажное строительство. Необходимо в программах Балашихи предусмотреть средства на развитие дорожной, а в дальнейшем и общественной инфраструктуры новых территорий. Запуск регулярного транспортного сообщения», - сказал Ефимов.

Он поблагодарил активистов за помощь и отметил важность организации дорожной инфраструктуры в Полтеве.

В ходе обхода деревни жители показали Ефимову речку Малиновку, которую почистили в текущем году году силами общественников.

«Речка хоть и маленькая, но из-за густых зарослей во время сильных дождей стала разливаться на дорогу. Вместе с жителями мы почистили русло, вытащили поваленные деревья из коллекторов, по которым проходит река. Теперь в ней вновь поселились утки», - отметила член Общественного совета микрорайона Саввино Наталья Казакова.

Деревня Полтево расположена в восточной части городского округа Балашиха. Через деревню протекает река Малиновка. Ближайший населенный пункт - село Новый Милет.