РИАМО - 14 авг. Согласно данным официальной декларации о доходах, президент Российской Федерации Владимир Путин в 2019 году заработал 9,726 миллиона рублей, сообщает Nation News.

«Декларации о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера опубликованы на официальном сайте Кремля», - отмечается в сообщении.

За прошлый год нынешний председатель правительства РФ Михаил Мишустин заработал 18,2 миллиона рублей.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, занимавший в минувшем году пост премьер-министра, заработал 11 миллионов рублей.

Согласно предыдущим декларациям, в 2018 году Путин заработал 8,648 миллиона рублей, в 2017 году — 18,7 миллиона рублей.