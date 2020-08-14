РИАМО - 14 авг. Согласно данным официальной декларации о доходах, президент Российской Федерации Владимир Путин в 2019 году заработал 9,726 миллиона рублей, сообщает Nation News.
За прошлый год нынешний председатель правительства РФ Михаил Мишустин заработал 18,2 миллиона рублей.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, занимавший в минувшем году пост премьер-министра, заработал 11 миллионов рублей.
Согласно предыдущим декларациям, в 2018 году Путин заработал 8,648 миллиона рублей, в 2017 году — 18,7 миллиона рублей.
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