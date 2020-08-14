РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 авг. Глава подмосковного Подольска дал поручение по наведению порядка на строительных площадках при реконструкции железнодорожной станции Подольск, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В рамках проекта «Организация пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Подольск - Нахабино (МЦД-2)» в округе проводится реконструкция станции Подольск. На объекте ведутся работы по развитию путевого хозяйства, строительству двух новых платформ, пассажирских павильонов с выходами в город. В ходе выполнения работ субподрядными строительными организациями допускаются нарушения в организации стройплощадок (отсутствуют мойки колес, нарушены организация хранения строительных материалов, вывоз строительных отходов).

«Главой Подольска Николаем Пестовым неоднократно обращалось внимание на неудовлетворительное состояние территории, прилегающей к улице Курской, а также автомобильной дороги на данном участке. Поэтому по инициативе главы на днях прошло рабочее совещание с участием представителей заказчика строительства, генподрядной и субподрядных строительных организаций, сотрудников администрации муниципалитета. В ходе встречи были определены мероприятия по наведению порядка на строительной площадке и прилегающей к ней территории», - говорится в сообщении.

Заказчиком работ выступает дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта (ДКРС), генеральный подрядчик строительства - филиал АО «РЖДстрой-СМТ 3». Жителей округа попросили на время проведения работ не парковать автомобили на участке по улице Курской, прилегающей к железной дороге, чтобы не препятствовать регулярной уборке.