РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 авг. В подмосковных Люберцах запланировано строительство повысительной насосной станции, оно завершится в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«В ходе национального проекта «Экология» в рамках губернаторской программы «Чистая вода» на территории городского округа Люберцы по улице Московской в сентябре 2020 года запланировано начало строительства повысительной насосной станции. Согласно проекту мероприятия, срок строительства составляет 3,5 месяца, что позволит завершить работы в первом квартале 2021 года», - говорится в сообщении.

30 июля по данному объекту получено положительное заключение ГАУ МО «Московская областная государственная экспертиза». В настоящее время готовится аукционная документация для проведения конкурсных процедур на определение подрядчика для проведения строительно-монтажных работ по мероприятию.

«Всего в 2020 году в Московской области будет построено и модернизировано 40 объектов водоснабжения, в результате качественную питьевую воду в свои дома получат дополнительно более 256 тысяч подмосковных жителей. Ранее губернатор Подмосковья продлили программу «Чистая вода» по обеспечению жителей чистой питьевой водой до 2024 года», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.

Программа губернатора «Чистая вода» реализуется в Московской области с 2014 года. За шесть лет в регионе улучшено качество питьевого водоснабжения более 1,5 миллиона жителей, построено и модернизировано несколько сотен объектов водоснабжения.