РИАМО (БАЛАШИХА) – 14 авг. Капитальный ремонт водопроводных сетей в микрорайоне Заря подмосковной Балашихи начнется 1 сентября, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В пятницу в микрорайоне Заря в ходе выездного совещания глава Балашихи Сергей Юров, начальник Госжилинспекции региона Ольга Федина и директор «Балашихинского водоканала» Николай Говричев обсудили вопросы содержания жилфонда микрорайона и капитального ремонта водопроводных сетей. В мероприятии приняли участие жители и ветераны Зари, коммунальные службы, руководство УК, депутаты городского совета Евгений Николаев и Вячеслав Крылов.

«С 1 сентября начнется капитальный ремонт водопроводных сетей, а именно – замена запорной арматуры. Это то, что я обещал жителям в прошлом году. Это позволит не отключать водоснабжение во всем микрорайоне при возникновении локальных утечек, можно будет делать это поквартально», – сказал Говричев.

В данный момент в микрорайоне Заря ведется промывка резервуаров чистой воды на водозаборном узле. Эти работы завершат до конца августа.