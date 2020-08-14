РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 авг. Занятия по скандинавской ходьбе в рамках программы «Активное долголетие» возобновились в Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Люберецкая команда «Торпедо - Северная ходьба» тренируется на свежем воздухе каждые понедельник и пятницу.

«Сегодняшняя тренировка прошла в Лыткаринском лесу. Мы прошли 6 километров и получили море позитива. Даже дождик не помеха», - сказала инструктор по северной ходьбе Ирина Арсентьева.

Она отметила, что ознакомиться с графиком занятий и записаться на тренировку можно на сайте dolgoletie.mosreg.ru. Присоединиться к проекту могут женщины от 55 и мужчины от 60 лет. Занятия проводятся на бесплатной основе.

«Ценность наших встреч в том, что мы можем обменяться эмоциями и впечатлениями. Это живое общение, которого так не хватало в месяцы самоизоляции», - добавила Арсентьева.

С 16 марта по 31 июля занятия в проекте «Активное долголетие» были временно приостановлены в связи с эпидемиологической обстановкой.