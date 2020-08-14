РИАМО - 14 авг. С прохождением пика пандемии туристический поток в Подмосковье не только восстановился, но и по ряду направлений превысил показатели 2019 года, сообщила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

«Самое радостное для нас: поток людей не только восстановился, но и вырос — приоритетные направления на 20-50% по сравнению с 2019 годом. Например, в Коломне в августе мы видим в полтора раза больше туристов, чем в прошлом году», - сказала Виртуозова в интервью РБК.

По ее словам, в августе Подмосковье ждет около 2 миллионов «внешних» туристов. Главный источник турпотока — Москва. Также Московскую область посещают жители соседних Тульской, Рязанской, Калужской областей. Развит и «внутренний» туризм - когда жители Подмосковья совершают турпоездки внутри региона.

Виртуозова подчеркнула, что в настоящее время в сфере туризма подмосковные власти ставят своей целью увеличение продолжительности поездок и рост чека.

«Если год назад мы хотели, чтобы турист у нас остался на одну ночь, то сегодня наша цель — уже от трех до семи дней. Если турист остается дольше, то это гостиница, еда, больше развлечений — а это деньги в экономику города», - пояснила вице-губернатор.

По словам Виртуозовой, в будущих сезонах Подмосковье ждет возвращения путешественников из-за рубежа.

«Как только отступит пандемия, я не сомневаюсь, иностранный турист к нам поедет. И не только из Китая, как было до этого. <...> Я уверена, что к нам поедут и европейские туристы — культура России все более интересна», - отметила Виртуозова.

Она уточнила, что Московская область привлекает иностранных туристов своими историческими музеями и народными художественными промыслами.

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