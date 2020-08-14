РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 авг. Подольский футбольный клуб «Витязь» проведет первый домашний матч в сезоне на стадионе «Труд» 15 августа, сообщается на сайте администрации округа.

«В субботу, 15 августа, в матче второго тура первенства Московской области подольчане (ФК «Витязь» – ред.) сыграют против «Олимп-Долгопрудного-2». Встреча состоится на стадионе «Труд», начало в 19:00», – говорится в сообщении.

В Подольской федерации футбола убедительно просят болельщиков использовать при посещении стадиона средства индивидуальной защиты, а также соблюдать дистанцию при нахождении на трибунах.

Неделю назад после продолжительного вынужденного перерыва команды стартовали в чемпионате. Подольчане играли на выезде в Сергиевом Посаде и поделили очки с соперником – ничья 1:1. Предстоящий соперник на выезде обыграл «Сатурн-2» со счетом 3:0.