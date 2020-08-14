РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 авг. На территории центра активного отдыха, досуга и спорта «Кореневский карьер» в Люберцах 16 августа состоится открытый турнир по плаванию, говорится в сообщении пресс-службы спорткомитета администрации городского округа.

«В водных состязаниях могут принять участие все желающие. Запланированы заплывы на 5 000, 3 000, 2 000 и 1 000 метров. На первый заплыв – 5 000 метров – регистрация начнется в 7:30, на последний – 1 000 метров – в 10:30», – говорится в сообщении.

Соревнования на открытой воде пройдут при поддержке спорткомитета администрации округа, «Дирекции спортивных сооружений» и Кубка чемпионов Swimcup по плаванию.

Кубок чемпионов Swimcup основан в 2013 году. Первый старт на открытой воде состоялся 1 июня 2014 года на гребном канале «Крылатское» в Москве.Всего за 7 сезонов прошло более 150 соревнований, в которых приняли участие свыше 50 тысяч любителей плавания.Турниры проводились в различных регионах России и других странах.